В Новороссийске горела многоэтажка

Краснодарский край

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В Новороссийске утром 26 августа произошел пожар в многоэтажном доме

Сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме на улице Побережной поступило спасателям в 7:46. Прибывшие на место пожарные установили, что горит кровля на площади 250 кв. метров. Огонь потушили в 8:47.

На месте работали 14 сотрудников МЧС и 5 спецмашин. Из дома эвакуировали 35 человек.

Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 23 августа в Краснодаре на улице Сормовской недалеко от ТЭЦ загорелся склад. В тот же день в краевой столице загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Кореновской.

МЧС Новороссийск Пожары

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