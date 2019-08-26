В Новороссийске горела многоэтажка

В Новороссийске утром 26 августа произошел пожар в многоэтажном доме

Сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме на улице Побережной поступило спасателям в 7:46. Прибывшие на место пожарные установили, что горит кровля на площади 250 кв. метров. Огонь потушили в 8:47.

На месте работали 14 сотрудников МЧС и 5 спецмашин. Из дома эвакуировали 35 человек.

Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.