В Новороссийске горела многоэтажка
В Новороссийске утром 26 августа произошел пожар в многоэтажном доме
Сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме на улице Побережной поступило спасателям в 7:46. Прибывшие на место пожарные установили, что горит кровля на площади 250 кв. метров. Огонь потушили в 8:47.
На месте работали 14 сотрудников МЧС и 5 спецмашин. Из дома эвакуировали 35 человек.
Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 23 августа в Краснодаре на улице Сормовской недалеко от ТЭЦ загорелся склад. В тот же день в краевой столице загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Кореновской.
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