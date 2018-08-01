Суд начал рассматривать дело бывшего вице-губернатора Кубани Гриценко

Ленинский райсуд Краснодара приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего вице- губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко, подозреваемого в превышении полномочий и мошенничестве

Обвиняемыми по делу проходят также экс-директор бюджетного учреждения «Краснодаркрайгосэкспертиза» Людмила Панкратова и помощник экс-чиновника Роман Щедров. Им предъявлено обвинение в пособничестве (ч.5 ст.33 ч. 2 ст. 286 УК РФ).

Самому Гриценко предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение полномочий). Следствие полагает, что он причастен к незаконному выкупу в частную собственность 2 га земли, принадлежащей муниципалитету Краснодара. Кроме того, ему вменяется перечисленин средств ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза» в сумме 200 млн рублей, предназначавшихся для финансирования строительства перинатального центра в Сочи, на счета в Кубанском универсальном банке, у которого вскоре после этой финансовой операции была отозвана лицензия.

Все трое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде. Панкратова на первое заседание не явилась, в связи с чем суд прервал предварительные слушания, предоставив время до 3 августа на обеспечение явки подсудимой, передает «Интерфакс».

Юрий Гриценко работал заместителем губернатора Кубани по строительству, архитектуре, ГО и ЧС с октября 2015 года. После начала расследования губернатор Вениамин Кондратьев уволил его.