Лазаревский район Сочи возглавил бывший замглавы Ростова
Бывший заместитель администрации по транспорту Ростова-на-Дону Евгений Лебедев назначен главой Лазаревского района Сочи
Лебедев назначен на должность 26 августа, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии курорта.
Как писали Юга.ру, вице-мэр Ростова-на-Дону Евгений Лебедев уволился по собственному желанию в ноябре 2018 года. Он занимал должность заместителя главы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству с ноября 2014 года.
Перевозчики в июле 2018 года обвинили власти Ростова в нарушениях при организации новой транспортной схемы.
По информации Donnews, чиновник уволился после провала транспортной реформы и публичной критики губернатора.
Лебедев сменил на посту главы района Сергея Бражникова, который был назначен в январе 2015 года и уволился в июле 2019 года. Ранее район возглавлял Сергей Полянский. Он скончался в ноябре 2014 года. Чиновник погиб 7 ноября в возрасте 55 лет. Трагедия случилась в горах, куда Полянский отправился на охоту. Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ, который произошел во время крутого подъема в гору.
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