Лазаревский район Сочи возглавил бывший замглавы Ростова

Лебедев назначен на должность 26 августа, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии курорта.

Как писали Юга.ру, вице-мэр Ростова-на-Дону Евгений Лебедев уволился по собственному желанию в ноябре 2018 года. Он занимал должность заместителя главы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству с ноября 2014 года.

Перевозчики в июле 2018 года обвинили власти Ростова в нарушениях при организации новой транспортной схемы.

По информации Donnews, чиновник уволился после провала транспортной реформы и публичной критики губернатора.