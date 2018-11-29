Заместитель главы Ростова по транспорту покинул пост

Замглавы администрации Ростова-на-Дону по транспорту Евгений Лебедев уволился по собственному желанию

Приказ об увольнении Лебедева с 30 ноября подписал глава администрации донской столицы Виталий Кушнарев, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Лебедев занимал должность заместителя главы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству с ноября 2014 года.

Как сообщали Юга.ру, ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев отправил в отставку своего заместителя по транспорту, дорожной сфере, промышленности и энергетике Владимира Крупина.

Также глава региона освободил от должности министра культуры Владимира Бабкина. Его назначили заместителем министра по физической культуре и спорту.