Заместитель главы Ростова по транспорту покинул пост

Ростовская область

Распечатать

Замглавы администрации Ростова-на-Дону по транспорту Евгений Лебедев уволился по собственному желанию

Приказ об увольнении Лебедева с 30 ноября подписал глава администрации донской столицы Виталий Кушнарев, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Лебедев занимал должность заместителя главы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству с ноября 2014 года.

Как сообщали Юга.ру, ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев отправил в отставку своего заместителя по транспорту, дорожной сфере, промышленности и энергетике Владимира Крупина. 

Также глава региона освободил от должности министра культуры Владимира Бабкина. Его назначили заместителем министра по физической культуре и спорту.

Кадровые перестановки Ростов-на-Дону Чиновники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Двое взрослых и ребенок пострадали при взрыве газа в многоэтажке в Махачкале
Стали известны подробности перестрелки с полицией в Краснодаре
Мэрия Майкопа вынесла предупреждение подрядчику из-за плохой расчистки дорог от снега
Очевидцы: В Краснодаре неизвестный стрелял в полицейского и был убит
В Ставропольском крае женщина убила знакомого после предложения заняться сексом
МТС откроет продажу смартфонов с возможностью бесплатно менять их раз в год

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале