Путин назвал трех кандидатов на пост главы Ингушетии

Стали известны претенденты на пост главы Ингушетии, кандидатуры которых 26 августа президент Владимир Путин внес на рассмотрения парламента республики

Это депутат горсовета Назрани Урусхан Евлоев, старший территориальный специалист ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомед Зурабов и врио главы республики Махмуд-Али Калиматов. Их президент выбрал из тех, кого выдвинули партии, представленные в Госдуме и парламенте Ингушетии.

Выборы в Ингушетии пройдут в единый день голосования 8 сентября. Выбирать главу республики будут депутаты Народного собрания. Избранным главой будет считается кандидат, за которого проголосует большинство депутатов, сообщили в пресс-службе парламента РИ.