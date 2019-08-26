Путин назвал трех кандидатов на пост главы Ингушетии
Стали известны претенденты на пост главы Ингушетии, кандидатуры которых 26 августа президент Владимир Путин внес на рассмотрения парламента республики
Это депутат горсовета Назрани Урусхан Евлоев, старший территориальный специалист ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомед Зурабов и врио главы республики Махмуд-Али Калиматов. Их президент выбрал из тех, кого выдвинули партии, представленные в Госдуме и парламенте Ингушетии.
Выборы в Ингушетии пройдут в единый день голосования 8 сентября. Выбирать главу республики будут депутаты Народного собрания. Избранным главой будет считается кандидат, за которого проголосует большинство депутатов, сообщили в пресс-службе парламента РИ.
Возглавлявший Ингушетию 11 лет Юнус-Бек Евкуров объявил, что хочет уйти в отставку 24 июня. Он объяснил это решение разобщением ингушского народа. Эксперты связали его отставку с протестами в республике, однако он заявил, что решение не было принято под давлением. Позже Евкуров занял пост замглавы Минобороны РФ. На должность врио главы республики Путин назначил бывшего прокурора Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, работавшего в последние годы руководителем Росприроднадорза по Самарской области.
Кроме того, стало известно, что глава правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев, занимавший этот пост с сентября 2018 года, написал заявление об отставке. До этого, с 2016 года, он был председателем парламента республики. Ранее работал руководителем администрации главы Ингушетии, занимал должность вице-спикера парламента, возглавлял администрацию Карабулака.
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