В районе ТЭЦ в Краснодаре загорелся склад

Как писали Юга.ру, в январе краснодарцев напугал гул на ТЭЦ и пар, который приняли за возгорание. По вызову прибыло большое количество пожарных машин, но возгорания спасатели не обнаружили.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 10:28. Первые пожарные приехали на место происшествия в 10:35 и увидели, что горит крыша. Пламя распространилось на площади около 150 кв. метров.

В Краснодаре на улице Сормовской недалеко от ТЭЦ 23 августа начался пожар на складе

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