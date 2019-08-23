В районе ТЭЦ в Краснодаре загорелся склад
В Краснодаре на улице Сормовской недалеко от ТЭЦ 23 августа начался пожар на складе
Сообщение о возгорании поступило спасателям в 10:28. Первые пожарные приехали на место происшествия в 10:35 и увидели, что горит крыша. Пламя распространилось на площади около 150 кв. метров.
Огонь тушат 13 пожарных машин. Спасатели открыли штаб пожаротушения. Информация уточняется, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в январе краснодарцев напугал гул на ТЭЦ и пар, который приняли за возгорание. По вызову прибыло большое количество пожарных машин, но возгорания спасатели не обнаружили.
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