В Краснодаре из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажки
В Краснодаре 23 августа загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Кореновской
Сообщение о возгорании в 16-этажном жилом доме поступило спасателям в 11:52, через 9 минут на место прибыли первые пожарные. Ликвидацией огня занимаются шесть пожарных машин и сотрудники МЧС.
Из многоэтажки эвакуировали 30 человек, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В 12:42 пожар был потушен.
Как писали Юга.ру, 23 августа в Краснодаре произошел еще один пожар: на улице Сормовской недалеко от ТЭЦ загорелся склад.
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