В Краснодаре из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажки

В Краснодаре 23 августа загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Кореновской

Сообщение о возгорании в 16-этажном жилом доме поступило спасателям в 11:52, через 9 минут на место прибыли первые пожарные. Ликвидацией огня занимаются шесть пожарных машин и сотрудники МЧС.

Из многоэтажки эвакуировали 30 человек, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 12:42 пожар был потушен.

Как писали Юга.ру, 23 августа в Краснодаре произошел еще один пожар: на улице Сормовской недалеко от ТЭЦ загорелся склад.