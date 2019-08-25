Тренер «Краснодара» заступился за Берга и рассказал, когда выйдут травмированные игроки

Тренер ФК «Краснодар» Сергей Матвеев на пресс-конференции после матча с «Локомотивом» рассказал об игре и о футболистах команды

Матвеев провел пресс-конференцию после домашнего матча с московским «Локомотивом», где «быки» сыграли вничью. По словам тренера, нападающий Ари может выйти на поле уже 27 августа на встрече с греческим «Олимпиакосом». Капитан команды Александр Мартынович, возможно, сыграет уже 1 сентбря против «Урала». Однако, есть вероятность, что он появится позже — к игре с «Крыльями советов». Также команда ожидает, что в ближайшее время на поле выйдет Дмитрий Скопинцев.

Также Матвеев заступился за шведского игрока Маркуса Берга, назвав его полезным.

«Многие говорят о нем негатив. Мы считаем, что он очень для нас полезный. Вы просто смотрите футбол под другим углом, мы смотрим немного по-другому. И та польза, что приносит нам Берг, она для нас, поверьте, очень необходима. Он делает хорошо свое дело и нам хочется его поддержать. Просто люди должны посмотреть на него под другим углом. Берг очень полезен в фазе атаки, он очень здорово цепляет мяч», — рассказал тренер о шведском нападающем Маркус Берге.

Матвеев рассказал и о том, что со спортсменами иногда тренируются футболисты «Краснодара-2». Во время таких игр тренерский состав смотрит и оценивает молодых футболистов, которые в дальнейшем могли бы играть в основном составе.