«Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

В следующем туре краснодарцы сыграют в гостях у «Урала» 1 сентября. До этого команде предстоит ответный матч с «Олимпиакосом» в рамках Лиги чемпионов.

По итогу встречи «Краснодар» и «Локомотив» набрали по 14 очков и догнали лидера турнирной таблицы чемпионата — питерский «Зенит». С учетом остальных показателей «быки» возглавили турнирную таблицу.

Встреча, прошедшая на стадионе «Краснодар», закончилась со счетом 1:1. Счет открыли гости на 5-й минуте — голом отметился полузащитник Гжегож Крыховяк. «Быки» сравняли счет на 42-й минуте благодаря году Магомеда-Шапи Сулейманова.

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