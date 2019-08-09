На Кубани 78-летняя водитель погибла в ДТП с КамАЗом во время обгона

В Каневском районе вечером 8 августа произошло ДТП с грузовиком, в котором погибла пенсионерка

Авария случилась около 18:00 на трассе станица Каневская — ст. Березанская. По предварительным данным, 78-летняя водитель автомобиля ВАЗ-2107 при завершении обгона не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с машиной КамАЗ с прицепом.

В результате аварии пенсионерку с травмами доставили в больницу, где она умерла в течение суток. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили а отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.