Трех человек эвакуировали при пожаре в двухэтажном частном доме в Сочи

Спасателям сообщили о возгорании на улице Яна Фабрициуса в 3:48. Первые пожарные приехали на место происшествия в 3:50 и увидели, что горят помещения на первом этаже двухэтажного жилого дома. Из здания эвакуировали трех человек.

В 4:00 пламя локализовали на площади 70 кв. метров. Полностью пожар потушили через 12 минут. Огонь тушили шесть человек на двух машинах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.