Трех человек эвакуировали при пожаре в двухэтажном частном доме в Сочи
В Сочи ночью 18 августа произошел пожар в двухэтажном частном доме
Читайте также:
Спасателям сообщили о возгорании на улице Яна Фабрициуса в 3:48. Первые пожарные приехали на место происшествия в 3:50 и увидели, что горят помещения на первом этаже двухэтажного жилого дома. Из здания эвакуировали трех человек.
В 4:00 пламя локализовали на площади 70 кв. метров. Полностью пожар потушили через 12 минут. Огонь тушили шесть человек на двух машинах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.