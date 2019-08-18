Трех человек эвакуировали при пожаре в двухэтажном частном доме в Сочи

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи ночью 18 августа произошел пожар в двухэтажном частном доме

Читайте также:

Спасателям сообщили о возгорании на улице Яна Фабрициуса в 3:48. Первые пожарные приехали на место происшествия в 3:50 и увидели, что горят помещения на первом этаже двухэтажного жилого дома. Из здания эвакуировали трех человек.

В 4:00 пламя локализовали на площади 70 кв. метров. Полностью пожар потушили через 12 минут. Огонь тушили шесть человек на двух машинах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

МЧС Пожары

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Анапе снова запретили купаться на надувных матрасах
Трех человек эвакуировали при пожаре в двухэтажном частном доме в Сочи
Подросток и четверо взрослых пострадали после того, как легковушка врезалась в бордюр и дерево в Сочи
Семь участков дорог подтопило в Сочи
Тарелки с яблоками и безалкогольные корпоративы. Как Минздрав предлагает бороться с курением и распитием спиртного на работе
Из-за схода селя закрыли дорогу, связывающую Северную и Южную Осетии

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале