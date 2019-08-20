Рогозин увидел, как робот танцует лезгинку, и захотел отправить его на Эльбрус
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 20 августа в Пятигорске заявил, что задумался об отправке роботов на Эльбрус
На Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук» Рогозину показали робота в папахе, танцующего лезгинку. Как пишет РИА «Новости», устройство разработала североосетинская команда Fab Lab Alania. Ее представитель Диана Кадзаева рассказала, что роботу дали древнее осетинское имя — Хажби. Он умеет танцевать горский танец.
После этого Рогозин рассказал, что хочет запустить роботов, чтобы изучать Эльбрус.
Эльбрус считается самой высокой горной вершиной в России и Европе, его высота достигает 5 тыс. 642 метров. Эльбрус признан стратовулканом [вулкан с конической формой, сложенный из затвердевших слоев лавы, тефры и вулканического пепла]. Ученые продолжают его изучать. Так, исследования 2000-х годов показали, что вулканическая активность Эльбруса нарастает.
«Наши инженеры думают вот еще о чем: когда мы сейчас рассказывали о работе марсоходов, луноходов. Там же поверхность не асфальт. У меня появилась идея (...) сделать восхождение на Эльбрус именно робототехнического комплекса. Как будет подниматься под углами, как будет воздействовать атмосфера», — пояснил глава «Роскосмоса».
По его мнению, для испытания роботов подойдут горы Кавказа, сообщает РИА «Новости».
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