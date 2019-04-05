Житель Кубани пытался внести купюры «банка приколов» в банкомат. Ему грозит до двух лет лишения свободы

Краснодарский край

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В Тихорецком районе задержали 30-летнего мужчину, который пытался внести купюры «банка приколов» в банкомат

Житель станицы Архангельской пытался внести 18 сувенирных купюр в банкомат, чтобы зачислить их на свою карту. Во время операции купюры заблокировали, а деньги так и не поступили на счет.

Полицейские задержали злоумышленника. Он рассказал, что купил купюры «банка приколов» на свадьбу друга, однако не воспользовался ими. Тогда он решил внести их в банкомат, потому что они внешне похожи на настоящие деньги. Задержанный надеялся на то, что электроника терминала не распознает подделку.

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Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество). На время расследования он будет находиться под подпиской о невыезде.

Уголовное дело направили в суд. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы, сообщили 5 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в апреле 2018 года ростовчанин занял у пенсионерки 2 млн рублей и вернул долг купюрами «банка приколов».

Деньги Мошенничество Полиция Тихорецкий район
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