Житель Кубани пытался внести купюры «банка приколов» в банкомат. Ему грозит до двух лет лишения свободы

В Тихорецком районе задержали 30-летнего мужчину, который пытался внести купюры «банка приколов» в банкомат

Житель станицы Архангельской пытался внести 18 сувенирных купюр в банкомат, чтобы зачислить их на свою карту. Во время операции купюры заблокировали, а деньги так и не поступили на счет.

Полицейские задержали злоумышленника. Он рассказал, что купил купюры «банка приколов» на свадьбу друга, однако не воспользовался ими. Тогда он решил внести их в банкомат, потому что они внешне похожи на настоящие деньги. Задержанный надеялся на то, что электроника терминала не распознает подделку.