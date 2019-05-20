СМИ сообщили о новом виде мошенничества в терминалах Сбербанка
Клиенты Сбербанка начали жаловаться на хищение денег во время операций на платежных терминалах
В интернете стали появляться сообщения о том, что у клиентов во время операций в терминалах Сбербанка стали похищать деньги. Один из пользователей рассказал, что хотел воспользоваться терминалом Сбербанка. Перед ним какие-то операции проводила девушка. Когда она отошла, он вставил карту и ввел пин-код. После этого у него списали 15 тыс. рублей на оплату чужого телефона. Мужчина обратился в Сбербанк.
В банке ему рассказали, что в терминалах можно сначала выбрать назначение платежа, сумму и только потом способ оплаты. Если предыдущий клиент выбрал безналичную оплату и не завершил операцию, то ее может завершить следующий, кто вставил свою карту в течение 90 секунд, написал 20 мая «Коммерасантъ».
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Издание опросило экспертов. Они пояснили, что для устранения проблемы нужно изменить настройки терминалов. По их мнению, устройства нужно перенастроить так, чтобы сначала клиенты выбирал способ оплаты, а затем вводил реквизиты счета. Специалисты считают, что нужно сократить период тайм-аута — времени, после которого терминал прерывает операцию.
Всего у банка по данным на конец прошлого года было 77 тыс. банкоматов. «Коммерсанту» в Сбербанке не ответили, сколько терминалов работают по опасному сценарию, а также о числе пострадавших от такой схемы мошенничества.
В пресс-службе Сбербанка порталу Юга.ру рассказали, что все системы самообслуживания Сбербанка надежно защищены.
«В целях безопасности мы рекомендуем клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц. В случае сомнений лучше отказаться от операций и проинформировать банк по телефону 900», — добавили в пресс-службе.
О подобной схеме мошенничества в ноябре прошлого года писало саратовское информационное агентство «Свободные новости». Издание рассказало, что в Саратове 16-летний студент снял с карты пожилой женщины 3,5 тыс. рублей. Молодого человека задержали.
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