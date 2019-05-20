СМИ сообщили о новом виде мошенничества в терминалах Сбербанка

Клиенты Сбербанка начали жаловаться на хищение денег во время операций на платежных терминалах

В интернете стали появляться сообщения о том, что у клиентов во время операций в терминалах Сбербанка стали похищать деньги. Один из пользователей рассказал, что хотел воспользоваться терминалом Сбербанка. Перед ним какие-то операции проводила девушка. Когда она отошла, он вставил карту и ввел пин-код. После этого у него списали 15 тыс. рублей на оплату чужого телефона. Мужчина обратился в Сбербанк. В банке ему рассказали, что в терминалах можно сначала выбрать назначение платежа, сумму и только потом способ оплаты. Если предыдущий клиент выбрал безналичную оплату и не завершил операцию, то ее может завершить следующий, кто вставил свою карту в течение 90 секунд, написал 20 мая «Коммерасантъ».

Издание опросило экспертов. Они пояснили, что для устранения проблемы нужно изменить настройки терминалов. По их мнению, устройства нужно перенастроить так, чтобы сначала клиенты выбирал способ оплаты, а затем вводил реквизиты счета. Специалисты считают, что нужно сократить период тайм-аута — времени, после которого терминал прерывает операцию. Всего у банка по данным на конец прошлого года было 77 тыс. банкоматов. «Коммерсанту» в Сбербанке не ответили, сколько терминалов работают по опасному сценарию, а также о числе пострадавших от такой схемы мошенничества. В пресс-службе Сбербанка порталу Юга.ру рассказали, что все системы самообслуживания Сбербанка надежно защищены. «В целях безопасности мы рекомендуем клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц. В случае сомнений лучше отказаться от операций и проинформировать банк по телефону 900», — добавили в пресс-службе.