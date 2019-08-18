Семь участков дорог подтопило в Сочи

Всего на курорте подтопило семь низменных участков дорог. В Сочи 17 августа выпало более 70 мм осадков. В реках повысился уровень воды до неблагоприятных отметок. Из берегов они не вышли. Уровень воды в реках в крае уже находится в норме.

В Краснодарском крае 18 августа продолжает действовать экстренное предупреждение из-за непогоды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Сочи сохраняется вероятность резкого подъема уровня воды в реках и схода селей в горах.