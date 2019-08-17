Сильный ливень обрушился на Сочи. Подборка фото и видео из соцсетей

Жители и гости города публикуют в соцсетях фотографии и видео затопленных улиц, застрявшего в лужах транспорта. В пресс-службе мэрии курорта сообщили, что непогода не повлияла на жизнеобеспечение города, и движение транспорта не нарушено. По сообщению МЧС, заявок о подтоплениях не поступало.

В городе действует экстренное предупреждение. Ливни, град и смерчи над морем ожидаются на курорте до 19 августа. Также сохраняется вероятность резкого подъема уровня воды в реках и схода селей в горах.