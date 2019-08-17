Сильный ливень обрушился на Сочи. Подборка фото и видео из соцсетей

Краснодарский край

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17 августа в Сочи прошел залповый ливень - там выпало более 70 мм осадков

Жители и гости города публикуют в соцсетях фотографии и видео затопленных улиц, застрявшего в лужах транспорта. В пресс-службе мэрии курорта сообщили, что непогода не повлияла на жизнеобеспечение города, и движение транспорта не нарушено. По сообщению МЧС, заявок о подтоплениях не поступало.

В городе действует экстренное предупреждение. Ливни, град и смерчи над морем ожидаются на курорте до 19 августа. Также сохраняется вероятность резкого подъема уровня воды в реках и схода селей в горах.

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Доброе субботнее утро, Сочи! ����‍♂️ Вы наверняка всё проспали �� ⠀ Это любименькая наша Навагинская час назад ����‍♂️������‍♀️ ⠀ В центре дождь прекратился, по сообщениям подписчиков он пришёл в Адлер ☔️ ⠀ �� Смотрите запись прямого эфира с Наваги �� ⠀ Эксклюзивно для «Сочи Онлайн» �� #сочионлайн_эксклюзив ⠀ ✅ Подписывайтесь на наш запасной аэродром @sochi_online_reserve [на всякий случай]. ⠀ ��: @space.heaven ⠀ �� #sochi_online

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Движение автотранспорта по улице Насыпная (развилка на Красную поляну) в Адлерском районе Сочи перекрыто ⛔️ ⠀ ❗Если вы стали очевидцем происшествия или хотите рассказать о чем-то важном, пишите и присылайте свои фото и видео в direct❗ ⠀ #Сочи#РозаХутор#ГоркиГород#Краснаяполяна#Москва#море#Sochi#Sochi2019#Russia#RU#93#vsco#vscocam#sochifornia#sochidetka#Краснодар#Туапсе#Новороссийск#Геленджик#дтп#авария#дтпсочи#дтпчпсочи#чп#чпсочи#Adler#Адлер#Авто#краснодар

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Значительно подтопило улицу Советскую в районе УВД г. Сочи �� ⠀ ❗Если вы стали очевидцем происшествия или хотите рассказать о чем-то важном, пишите и присылайте свои фото и видео в direct❗ ⠀ #Сочи#РозаХутор#ГоркиГород#Краснаяполяна#Москва#море#Sochi#Sochi2019#Russia#RU#93#vsco#vscocam#sochifornia#sochidetka#Краснодар#Туапсе#Новороссийск#Геленджик#дтп#авария#дтпсочи#дтпчпсочи#чп#чпсочи#Adler#Адлер#Авто#краснодар �� - @irelandnataly

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#Сочи

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Погода Сочи

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