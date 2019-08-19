В Краснодаре после сильного ливня несколько улиц остались без света

После сильного ливня в 7:05 19 августа произошло повреждение на высоковольтной линии. Без света остались дома на улицах Ставропольской, Ким, Линейной, Павлова, Чехова, Ковтюха, Фурманова, Черноморской, Адыгейской набережной, в Лунном и Угольном переулках, рассказали порталу Юга.ру в энергосбытовой компании АО «НЭСК».

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