В Краснодаре после сильного ливня несколько улиц остались без света

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 19 августа несколько улиц остались без света из-за повреждения на высоковольтной линии

После сильного ливня в 7:05 19 августа произошло повреждение на высоковольтной линии. Без света остались дома на улицах Ставропольской, Ким, Линейной, Павлова, Чехова, Ковтюха, Фурманова, Черноморской, Адыгейской набережной, в Лунном и Угольном переулках, рассказали порталу Юга.ру в энергосбытовой компании АО «НЭСК».

Ориентировочно, линию восстановят в течение 2-3 часов. 

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