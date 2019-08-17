В Сочи после ливней реки поднялись до опасных отметок, а некоторые дороги подтопило

Уровень воды в четырех реках Сочи поднялся до опасных отметок после ливней, спасатели откачивают воду с дорог

На курорте 17 августа выпало более 70 мм осадков. Залповые дожди подтопили ряд территорий курорта, однако на жизнеобеспечение города, по данным мэрии, непогода не повлияла.

Из-за дождей поднялся уровень воды в четырех реках: Западный Дагомыс, Херота, Псоу и Хоста, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. При этом в ведомстве подчеркнули, что из берегов реки не выходили. Однако подтоплены некоторые дороги.

«Реки из берегов не выходили. Подтопленных домовладений нет. Три единицы техники откачивают воду из низменных участков улиц Азовской, Несебрской и участка автодороги в селе Веселом», — уточнили в ведомстве.

Напомним, в городе действует экстренное предупреждение. Ливни, град и смерчи над морем ожидаются на курорте до 19 августа. Также сохраняется вероятность резкого подъема уровня воды в реках и схода селей в горах.