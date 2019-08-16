В Сочи водитель квадроцикла без прав устроил ДТП и попал в реанимацию
В Лазаревском районе Сочи 15 августа произошло ДТП с участием квадроцикла
Авария случилась в 11:20 на трассе Лазаревское — аул Тхагапш. По предварительным данным, 40-летний водитель квадроцикла CFMOTO X5 без регистрационного знака и прав выехал на встречку и столкнулся с машиной Ford Focus. После удара иномарка поехала дальше и врезалась в бетонное ограждение.
После ДТП водителя квадроцикла доставили в реанимацию.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, рассказали 16 августа в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Еще одна крупная авария в Лазаревском районе произошла в конце июля. На серпантине легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в бензовоз.
В летний сезон на дорогах Краснодарского края аварии с погибшими и пострадавшими происходят практически ежедневно. Как писали Юга.ру, 16 августа в Апшеронском районе столкнулись два автомобиля, пострадали восемь человек.
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