В Сочи водитель квадроцикла без прав устроил ДТП и попал в реанимацию

Краснодарский край

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В Лазаревском районе Сочи 15 августа произошло ДТП с участием квадроцикла

Авария случилась в 11:20 на трассе Лазаревское — аул Тхагапш. По предварительным данным, 40-летний водитель квадроцикла CFMOTO X5 без регистрационного знака и прав выехал на встречку и столкнулся с машиной Ford Focus. После удара иномарка поехала дальше и врезалась в бетонное ограждение.

После ДТП водителя квадроцикла доставили в реанимацию.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, рассказали 16 августа в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Еще одна крупная авария в Лазаревском районе произошла в конце июля. На серпантине легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в бензовоз.

В летний сезон на дорогах Краснодарского края аварии с погибшими и пострадавшими происходят практически ежедневно. Как писали Юга.ру, 16 августа в Апшеронском районе столкнулись два автомобиля, пострадали восемь человек.

ГИБДД ДТП Сочи

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