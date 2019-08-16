В Сочи объявили экстренное предупреждение по непогоде на все выходные
Ливни, град и смерчи над морем ожидаются в Сочи с 16 по 19 августа
С 18 часов 16 августа и до конца 19 августа, по данным метеорологов, на территории города местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами и градом.
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Из-за дождей может резко подняться уровень воды в реках, местами до неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей в горной части курорта.
Также экстренное предупреждение объявлено по формированию смерчей на участке Магри — Веселое.
Как писали Юга.ру, температура на побережье днем в эти дни будет до 34 °С. Температуру воды в море у Сочи прогнозируют на уровне 25-26 °C.
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