В Сочи объявили экстренное предупреждение по непогоде на все выходные

Краснодарский край

Распечатать

Ливни, град и смерчи над морем ожидаются в Сочи с 16 по 19 августа

С 18 часов 16 августа и до конца 19 августа, по данным метеорологов, на территории города местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами и градом.

Читайте также:

Из-за дождей может резко подняться уровень воды в реках, местами до неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей в горной части курорта.

Также экстренное предупреждение объявлено по формированию смерчей на участке Магри — Веселое.

Как писали Юга.ру, температура на побережье днем в эти дни будет до 34 °С. Температуру воды в море у Сочи прогнозируют на уровне 25-26 °C.

Погода Сочи Черное море

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В центре Краснодара ограничат движение из-за чемпионата по велоспорту
В Сочи объявили экстренное предупреждение по непогоде на все выходные
В горах Адыгеи устроят экофестиваль
Мать избитой в Ингушетии девочки захотела забрать ее себе
Экс-владельца ФК «Кубань» приговорили к девяти годам колонии и взыскали с него 198 млрд рублей
Жители Кубани смогут бесплатно посмотреть российские фильмы под открытым небом

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале