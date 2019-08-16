В Сочи объявили экстренное предупреждение по непогоде на все выходные

Ливни, град и смерчи над морем ожидаются в Сочи с 16 по 19 августа

С 18 часов 16 августа и до конца 19 августа, по данным метеорологов, на территории города местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами и градом.

Из-за дождей может резко подняться уровень воды в реках, местами до неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей в горной части курорта.

Также экстренное предупреждение объявлено по формированию смерчей на участке Магри — Веселое.

Как писали Юга.ру, температура на побережье днем в эти дни будет до 34 °С. Температуру воды в море у Сочи прогнозируют на уровне 25-26 °C.