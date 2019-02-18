Маршрут круизного лайнера «Князь Владимир» продлят до Абхазии

В расписании единственного российского круизного лайнера «Князь Владимир» появятся рейсы с заходом в столицу Абхазии

Регулярное круизное сообщение между портами Республики Абхазия и Российской Федерации должно начаться в 2020 году. Планируется, что маршрут с заходом в Абхазию будет осуществляться один раз в месяц, то есть три рейса будут выполняться по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи, а один рейс с — заходом на сутки в порт Сухума.

Соответствующее соглашение подписали в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи госкомпания «Абхазское морское пароходство» и ООО «Черноморские круизы».

В пресс-службе круизной компании отметили, что для запуска нового маршрута Абхазии потребуется провести ряд мероприятий в порту Сухума — углубить дно, оборудовать навигационные установки, обеспечить буксиры. В свою очередь российская сторона обязуется организовать маршрут лайнера с заходом в столицу республики и обеспечить прохождение пограничного контроля в Сочи.

Как писали Юга.ру, навигация лайнера по Черному морю в 2019 году начнется в конце апреля. «Князь Владимир» вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа.