В лобовом ДТП с бензовозом на серпантине в Сочи пострадали четыре человека

Краснодарский край

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В Лазаревском районе Сочи ранним утром 25 июля легковушка врезалась в бензовоз

Авария произошла около 5:00 на трассе Джубга — Сочи. По предварительным данным, 28-летний водитель машины Ford Focus со стажем вождения три года на горном серпанине превысил скорость и выехал на встречную полосу. Там он врезался в Mercedes с полуприцепом под управлением 47-летнего мужчины.

В результате аварии пострадали водитель и трое пассажиров легкового автомобиля, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в Сочи в июле решили разместить на опасных участках дорог социальные плакаты с фотографиями аварий, которые там произошли.

ГИБДД ДТП Сочи
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