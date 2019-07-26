В лобовом ДТП с бензовозом на серпантине в Сочи пострадали четыре человека

Авария произошла около 5:00 на трассе Джубга — Сочи. По предварительным данным, 28-летний водитель машины Ford Focus со стажем вождения три года на горном серпанине превысил скорость и выехал на встречную полосу. Там он врезался в Mercedes с полуприцепом под управлением 47-летнего мужчины.

В результате аварии пострадали водитель и трое пассажиров легкового автомобиля, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в Сочи в июле решили разместить на опасных участках дорог социальные плакаты с фотографиями аварий, которые там произошли.