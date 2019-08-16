В Краснодаре на улице Красной уберут парковочные карманы
В центре Краснодара в районе улиц Красной и Хакурате уберут парковку и сделают на ее месте тротуар
«Много лет назад кто-то решил, что парковочные карманы отлично будут смотреться на тротуаре улицы Красной (это с противоположной стороны от Политеха). Начали делать ремонт — в сети появились сообщения, мол, что вы, ироды, творите, на месте газонов парковки нарезаете», — написал в своем фейсбуке помощник главы Краснодара Владимир Вербицкий.
По его словам, на тротуаре на улице Красной в районе Хакурате «неудобно и не к месту», поэтому он вместе с директором департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимиром Архиповым принял решение убрать на участке парковочные карманы и восстановить газон.
«Приняли решение вернуть Красной украденный тротуар и восстановить часть газона. Подрядчик все сделает за свой счет, такой респект городу», — заключил Вербицкий.
Как писали Юга.ру, в декабре 2018 на улице Хакурате запретили остановку автомобилей.
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