В Краснодаре на улице Красной уберут парковочные карманы

В центре Краснодара в районе улиц Красной и Хакурате уберут парковку и сделают на ее месте тротуар

«Много лет назад кто-то решил, что парковочные карманы отлично будут смотреться на тротуаре улицы Красной (это с противоположной стороны от Политеха). Начали делать ремонт — в сети появились сообщения, мол, что вы, ироды, творите, на месте газонов парковки нарезаете», — написал в своем фейсбуке помощник главы Краснодара Владимир Вербицкий.

По его словам, на тротуаре на улице Красной в районе Хакурате «неудобно и не к месту», поэтому он вместе с директором департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимиром Архиповым принял решение убрать на участке парковочные карманы и восстановить газон.

«Приняли решение вернуть Красной украденный тротуар и восстановить часть газона. Подрядчик все сделает за свой счет, такой респект городу», — заключил Вербицкий.