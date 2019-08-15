Дорогу на Красную Поляну планируют сделать платной

Совмещенная автомобильная и железнодорожная трасса Адлер — Красная Поляна протяженностью 48,2 км была построена к Олимпиаде-2014 в Сочи и стала самым дорогим объектом олимпийской стройки. Она ведет от аэропорта к горнолыжным курортам. Строительство трассы обошлось в 272 млрд рублей, из которых 241 млрд потратил бюджет и 32 млрд — РЖД. Дорогу открыли для движения в эксплуатацию в ноябре 2013 года.

По словам нескольких источников «Ведомостей», вопрос о передаче трассы в ведение госкомпании «Автодор», которая курирует платные дороги, уже прорабатывается, и решение может быть принято уже осенью. Это также подтвердили представители Минтранса и «Автодора».

Один из чиновников рассказал изданию, что если решение будет принято, пункты взимания платы могут появиться на трассе уже до конца года. При этом в «Автодоре» заявляют, что сроки возможного введения платы не определены.

Агентству ТАСС в госкомпании пояснили, что изначально планируется провести оценку возможности введения платы на автодороге.

«В наших планах проведение предпроектной оценки целесообразности организации платной эксплуатации за счет своих собственных средств. Сроки проведения данной оценки и возможного введения платности на этой трассе назвать не можем», — сообщили в «Автодоре».

В Минтрансе изданию напомнили, что у трассы есть дублер.

Напомним, сейчас на территории Краснодарского края работают две платные дороги. Обе они находятся на трассе М4 «Дон» в Павловском районе: первый участок заработал 29 апреля, второй — 24 июня. Стоимость проезда по ним для легковых автомобилей составляет 200/140 рублей днем, 120/70 рублей ночью. Также есть абонементы, по которым стоимость снижается.