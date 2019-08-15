В Краснодаре из-за ремонта путей на один вечер изменят маршруты трамваев № 2, 5 и 8

В центре Краснодаре 16 августа отремонтируют пути на улице Колхозной и изменят на вечер три трамвайных маршрута

Специалисты МУП «КТТУ» проведут капремонт трамвайных путей на пересечении улиц Колхозной и Офицерской, из-за этого трамваи № 2, 5 и 8 вечером 16 августа изменят пути следования, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Маршрут № 8 «Хладокомбинат — улица Солнечная»

С 22:15 от улицы Солнечной по Садовой вагоны пойдут в сторону Хладокомбината и Восточного депо. С 21:50 от Хладокомбината трамваи направят по Садовой до Солнечной. Последние вагоны отправятся по стандартному маршруту от улицы Солнечной — в 22:01, от Хладокомбината — в 21:26.

Маршрут № 5 «Улица 8 Марта — улица Солнечная»

С 22:15 вагоны отправятся от улицы Солнечной — по Садовой в сторону Пашковского жилого района и Восточного депо. Последний вагон от конечной на Солнечной поедет по стандартному маршруту — в 21:52.

Маршрут № 2 «Улица Индустриальная — улица Декабристов»

Последние вагоны в этот день отправятся от улицы Индустриальной — в 21:53, от Декабристов — в 22:11.