В Краснодаре в районе ТРЦ «Галерея» перекроют улицу Северную

Краснодарский край

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В Краснодаре с 14 августа на девять ночей ограничат движение транспорта на улице Северной

Ограничения будут действовать с 23:00 до 6:00 с 14 по 23 августа. В это время будет идти ремонт дороги на пересечении улиц Красной и Северной. Проезд закроют на участке улицы Северной от Рашпилевской в сторону Красноармейской. В местах перекрытий установят временные дорожные знаки и ограждения, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Водители смогут объехать ремонтируемый участок по следующим направлениям:

  • для движения прямо: улицы Рашпилевская, Головатого, Красноармейская, Северная;
  • для движения в сторону кинотеатра «Аврора»: улицы Рашпилевская, Хакурате, Красная;
  • по улице Северной в сторону Рашпилевской с выездом на Красную: улицы Красноармейская, Хакурате, Красная;
  • по улице Северной в сторону Рашпилевской: улицы Красноармейская, Хакурате, Красная, Бабушкина, Рашпилевская.

Из-за ремонта дороги временно изменят маршруты некоторых троллейбусов:

Троллейбус № 12 «Стадион "Кубань" — улица Благоева»

Вечером 17 и 18 августа последний рейс от остановки на Благоева отправится в 22:05. В 22:26 троллейбус стартует от Благоева до ТРЦ «Галерея Краснодар».

Троллейбус № 13 «Улица Благоева — Бальнеолечебница»

Вечером 15, 16, 19, 20 и 22 августа после 22:30 от Благоева троллейбусы поедут в депо № 1 по следующему маршруту: Ставропольская — Седина — Мира — Октябрьская — Северная — Тургенева.

Утром с 14 по 22 августа движение троллейбусов в направлении микрорайона Гидростроителей по Северной начнется в 6:00 от ТРЦ «Галерея Краснодар».

Троллейбус № 14 «Комсомольский микрорайон — Бальнеолечебница»

Вечером 14, 17, 18 и 21 августа после 21:40 троллейбусы с Комсомольского будут ездить до ТРЦ «Галерея Краснодар».

Утром 16, 17, 20, 21 и 23 августа движение троллейбусов от конечной остановки «Бальнеолечебница» начнется в 6:15.

Дороги Краснодар Общественный транспорт Ремонт дорог Транспорт ТРЦ «Галерея Краснодар»

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