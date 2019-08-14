В Краснодаре в районе ТРЦ «Галерея» перекроют улицу Северную
В Краснодаре с 14 августа на девять ночей ограничат движение транспорта на улице Северной
Ограничения будут действовать с 23:00 до 6:00 с 14 по 23 августа. В это время будет идти ремонт дороги на пересечении улиц Красной и Северной. Проезд закроют на участке улицы Северной от Рашпилевской в сторону Красноармейской. В местах перекрытий установят временные дорожные знаки и ограждения, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Водители смогут объехать ремонтируемый участок по следующим направлениям:
- для движения прямо: улицы Рашпилевская, Головатого, Красноармейская, Северная;
- для движения в сторону кинотеатра «Аврора»: улицы Рашпилевская, Хакурате, Красная;
- по улице Северной в сторону Рашпилевской с выездом на Красную: улицы Красноармейская, Хакурате, Красная;
- по улице Северной в сторону Рашпилевской: улицы Красноармейская, Хакурате, Красная, Бабушкина, Рашпилевская.
Из-за ремонта дороги временно изменят маршруты некоторых троллейбусов:
Троллейбус № 12 «Стадион "Кубань" — улица Благоева»
Вечером 17 и 18 августа последний рейс от остановки на Благоева отправится в 22:05. В 22:26 троллейбус стартует от Благоева до ТРЦ «Галерея Краснодар».
Троллейбус № 13 «Улица Благоева — Бальнеолечебница»
Вечером 15, 16, 19, 20 и 22 августа после 22:30 от Благоева троллейбусы поедут в депо № 1 по следующему маршруту: Ставропольская — Седина — Мира — Октябрьская — Северная — Тургенева.
Утром с 14 по 22 августа движение троллейбусов в направлении микрорайона Гидростроителей по Северной начнется в 6:00 от ТРЦ «Галерея Краснодар».
Троллейбус № 14 «Комсомольский микрорайон — Бальнеолечебница»
Вечером 14, 17, 18 и 21 августа после 21:40 троллейбусы с Комсомольского будут ездить до ТРЦ «Галерея Краснодар».
Утром 16, 17, 20, 21 и 23 августа движение троллейбусов от конечной остановки «Бальнеолечебница» начнется в 6:15.
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