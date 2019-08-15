«Автодор» ограничил движение грузовиков в районе развязки на М4 «Дон» под Краснодаром

С 15 августа ГК «Автодор» ввела ряд ограничений и запретов на движение транспорта на трассе М4 «Дон» под Краснодаром возле адыгейского аула Тугургой

Ограничения ввели после диагностики путепровода, которая выявила его плохое техническое состояния, рассказали в пресс-службе«Автодора».

Грузовикам с массой более 3,5 тонн запретили движение по путепроводу на 1346-м км трассы М4 «Дон» в районе Тугургоя, где идет строительство новой развязки.

Для легковых автомобилей дорожники сохранили возможность проезда по путепроводу, но со скоростью не более 40 км/час. При движении со стороны аула Тугургой в направлении Ростова-на-Дону проезд по путепроводу на км 1346 закрыт для всех видов транспорта.

При движении со стороны Джубги в сторону Тугургоя для грузовиков разворот возможен на км 1356, далее проезд по автодороге Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск. На км 1339 смогут развернуться автомобили высотой менее 4,4 м и общей массой свыше 3,5 тонн.

Для проезда в Краснодар тяжеловесы должны повернуть с М4 «Дон» (км 1354) на автодорогу Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск (до Усть-Лабинска), затем двигаться по автодороге Кропоткин — Краснодар. Там же разворот и для грузовиков, направляющихся из Джубги в сторону Ростова-на-Дону далее по М-4 «Дон».

Альтернативные маршруты для грузовиков указали на карте.