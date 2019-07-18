Глава Адыгеи раскритиковал затягивание сроков сдачи развязки возле аула Тугургой

Представитель «Автодора» ответил, что сейчас идет процесс смены подрядной организации. Планируется, что новый подрядчик определится к октябрю, тогда работы возобновятся. Информации о сроках завершения строительства пока нет.

По мнению руководителя республики, необходимо тщательно подбирать подрядчиков и взять на строгий контроль их работу. С такими требованиями Кумпилов обратился к представителю «Автодора» на совещании, которое прошло 18 июля в Доме правительства Адыгеи. Этот же вопрос поднимался на встрече с руководителем госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») Вячеславом Петушенко, сообщил глава Адыгеи.

Глава Адыгеи уточнил, что этот участок трассы М4 «Дон» обслуживается «Автодором», но находится на территории республики. Поэтому ситуация с долгостроем не может не волновать региональные власти. К тому же, это одна из самых напряженных дорог, которая связывает города юга России и Черноморское побережье. Ежедневный транспортный поток в среднем составляет около 70 тыс. автомобилей, отметил Мурат Кумпилов.

«Автодор начал строительство развязки еще в 2012 году. Сменился ряд подрядчиков, но до сих пор развязка остается недостроенной. За это время мы успели в республике построить несколько крупных дорожных объектов. Автодору нужно усилить требования к выбору подрядной организации», — подчеркнул глава Адыгеи и попросил прокуратуру также подключиться к решению этой проблемы.

По информации республиканского ГИБДД, на ремонтируемом участке дороги может возникнуть еще одна проблема: действующий путепровод возле аула Тугургой собираются закрыть из-за его плохого технического состояния. Госавтоинспекция Адыгеи рекомендовала оставить открытым движение по мосту для легковых машин. Это позволит снизить транспортную нагрузку на другие участки дороги, которая уже увеличилась из-за закрытия Яблоновского моста, прокомментировал начальник ГИБДД по Адыгее Александр Курпас.

Как сообщали Юга.ру, в июне 2018 года подрядчик обещал полностью завершить строительство развязки возле аула Тугургой в июне 2019 года. В феврале 2019-го замдиректора Краснодарского филиала «Автодора» сказал, что срок завершения работ намечен на четвертый квартал 2019 года, и добавил, что отставания от календарного графика нет.