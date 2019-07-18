Глава Адыгеи раскритиковал затягивание сроков сдачи развязки возле аула Тугургой
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 18 июля призвал принять меры, чтобы впредь не затягивать сроки строительства развязки возле аула Тугургой
По мнению руководителя республики, необходимо тщательно подбирать подрядчиков и взять на строгий контроль их работу. С такими требованиями Кумпилов обратился к представителю «Автодора» на совещании, которое прошло 18 июля в Доме правительства Адыгеи. Этот же вопрос поднимался на встрече с руководителем госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») Вячеславом Петушенко, сообщил глава Адыгеи.
Представитель «Автодора» ответил, что сейчас идет процесс смены подрядной организации. Планируется, что новый подрядчик определится к октябрю, тогда работы возобновятся. Информации о сроках завершения строительства пока нет.
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Глава Адыгеи уточнил, что этот участок трассы М4 «Дон» обслуживается «Автодором», но находится на территории республики. Поэтому ситуация с долгостроем не может не волновать региональные власти. К тому же, это одна из самых напряженных дорог, которая связывает города юга России и Черноморское побережье. Ежедневный транспортный поток в среднем составляет около 70 тыс. автомобилей, отметил Мурат Кумпилов.
«Автодор начал строительство развязки еще в 2012 году. Сменился ряд подрядчиков, но до сих пор развязка остается недостроенной. За это время мы успели в республике построить несколько крупных дорожных объектов. Автодору нужно усилить требования к выбору подрядной организации», — подчеркнул глава Адыгеи и попросил прокуратуру также подключиться к решению этой проблемы.
По информации республиканского ГИБДД, на ремонтируемом участке дороги может возникнуть еще одна проблема: действующий путепровод возле аула Тугургой собираются закрыть из-за его плохого технического состояния. Госавтоинспекция Адыгеи рекомендовала оставить открытым движение по мосту для легковых машин. Это позволит снизить транспортную нагрузку на другие участки дороги, которая уже увеличилась из-за закрытия Яблоновского моста, прокомментировал начальник ГИБДД по Адыгее Александр Курпас.
Как сообщали Юга.ру, в июне 2018 года подрядчик обещал полностью завершить строительство развязки возле аула Тугургой в июне 2019 года. В феврале 2019-го замдиректора Краснодарского филиала «Автодора» сказал, что срок завершения работ намечен на четвертый квартал 2019 года, и добавил, что отставания от календарного графика нет.
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