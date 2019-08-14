Главы четырех регионов РФ договорились вместе сходить в горный поход в Адыгее

В Адыгее с 23 по 25 августа у подножья горы Фишт состоится третий слет талантливой молодежи «Фишт-2019», который в этом году получил статус межрегионального

Приглашение главы Адыгеи Мурата Кумпилова принять участие в походе и молодежном слете приняли команды трех регионов: Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Краснодарского края. Кроме того, ранее руководители северокавказских республик поддержали предложение Кумпилова участвовать в слете для обсуждения молодежных инициатив, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

Ожидается, что «Фишт-2019» объединит более 300 человек — руководителей регионов, представителей общественных объединений, молодых людей, которые отличились в учебе, спорте и добровольческом движении.

Команда четырех регионов утром 23 августа соберется на Яворовой поляне в горах Адыгеи, откуда начнется пешеходный 10-километровый переход к приюту «Фишт». Там для участников слета подготовлена насыщенная программа: патриотические и экологические акции, спортивные и культурно-массовые мероприятия.