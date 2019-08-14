Главы четырех регионов РФ договорились вместе сходить в горный поход в Адыгее
В Адыгее с 23 по 25 августа у подножья горы Фишт состоится третий слет талантливой молодежи «Фишт-2019», который в этом году получил статус межрегионального
Приглашение главы Адыгеи Мурата Кумпилова принять участие в походе и молодежном слете приняли команды трех регионов: Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Краснодарского края. Кроме того, ранее руководители северокавказских республик поддержали предложение Кумпилова участвовать в слете для обсуждения молодежных инициатив, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.
Ожидается, что «Фишт-2019» объединит более 300 человек — руководителей регионов, представителей общественных объединений, молодых людей, которые отличились в учебе, спорте и добровольческом движении.
Команда четырех регионов утром 23 августа соберется на Яворовой поляне в горах Адыгеи, откуда начнется пешеходный 10-километровый переход к приюту «Фишт». Там для участников слета подготовлена насыщенная программа: патриотические и экологические акции, спортивные и культурно-массовые мероприятия.
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Центральным событием межрегионального слета талантливой молодежи «Фишт-2019» станет встреча в неформальной обстановке с главами регионов. Они ответят на вопросы, волнующие молодых людей, и вместе обсудят актуальные темы и общественные инициативы.
«Важно объединять усилия и создавать новые возможности талантливой молодежи, предоставлять площадки для реализации их инициатив. На это и нацелен молодежный слет "Фишт". И я рад, что данное молодежное движение расширяется и приобретает новых сторонников», — сказал глава Адыгеи.
Как сообщали Юга.ру, в 2018 году результатом слета стал запуск волонтерского движения «Сохраним корни», которое занялось сохранением самшитовых лесов и дольменов.
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