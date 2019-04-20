В Севастополе нашли тайный подземный ход времен Крымской войны
Археологи нашли в Севастополе тайный подземный ход времен Крымской войны середины XIX века
Читайте также:
Исследованием занимались археологи из экспедиции Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН). Они нашли тайный ход под четвертым бастионом в Севастополе, он ведет в его внутреннюю часть, пишет 20 апреля RT.
«Одной из самых интересных находок, безусловно, является подземный ход, который ведет изо рва, представляющего собой глубокую траншею для передвижения наших войск», — сообщил руководитель экспедиции Сергей Соловьев.
Ход вырублен в скале на глубине около четырех метров, его высота составляет примерно 1,7 метров. Соловьев уточнил, что по нему наши войска незаметно проходили по всему периметру бастиона, перебирались в ров и контратаковали французов.
И другие события Краснодара с 19 по 21 апреля
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.