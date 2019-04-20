В Севастополе нашли тайный подземный ход времен Крымской войны

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Археологи нашли в Севастополе тайный подземный ход времен Крымской войны середины XIX века

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Исследованием занимались археологи из экспедиции Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН). Они нашли тайный ход под четвертым бастионом в Севастополе, он ведет в его внутреннюю часть, пишет 20 апреля RT.

«Одной из самых интересных находок, безусловно, является подземный ход, который ведет изо рва, представляющего собой глубокую траншею для передвижения наших войск», — сообщил руководитель экспедиции Сергей Соловьев.

Ход вырублен в скале на глубине около четырех метров, его высота составляет примерно 1,7 метров. Соловьев уточнил, что по нему наши войска незаметно проходили по всему периметру бастиона, перебирались в ров и контратаковали французов.

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