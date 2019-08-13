Австралийского альпиниста с горной болезнью эвакуировали с Эльбруса
Спасатели 12 августа помогли туристу из Австралии с приступом горной болезни спуститься с Эльбруса
В 22:25 спасателям поступила информация о том, что на горе Эльбрус на высоте 4 тыс. 200 метров 51-летнему альпинисту из Австралии стало плохо, предположительно, из-за горной болезни. Турист был зарегистрирован в составе группы из 10 человек.
Для эвакуации альпиниста выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС России и две единицы техники. В 23:20 мужчину эвакуировали до поляны Азау, где его передали сотрудникам скорой помощи, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Как сообщали Юга.ру, группа альпинистов из Пятигорска нашла в горах Приэльбрусья паспорт краснодарца, пролежавший под снегом более 40 лет.
Читайте также
Дипломат Такахаси Масакадзу о японо-российских отношениях и выставке в Краснодаре
Обзор игры «Краснодара» с «Рубином»
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.