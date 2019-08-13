Австралийского альпиниста с горной болезнью эвакуировали с Эльбруса

В 22:25 спасателям поступила информация о том, что на горе Эльбрус на высоте 4 тыс. 200 метров 51-летнему альпинисту из Австралии стало плохо, предположительно, из-за горной болезни. Турист был зарегистрирован в составе группы из 10 человек.

Для эвакуации альпиниста выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС России и две единицы техники. В 23:20 мужчину эвакуировали до поляны Азау, где его передали сотрудникам скорой помощи, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.