Австралийского альпиниста с горной болезнью эвакуировали с Эльбруса

Кабардино-Балкария

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Спасатели 12 августа помогли туристу из Австралии с приступом горной болезни спуститься с Эльбруса

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В 22:25 спасателям поступила информация о том, что на горе Эльбрус на высоте 4 тыс. 200 метров 51-летнему альпинисту из Австралии стало плохо, предположительно, из-за горной болезни. Турист был зарегистрирован в составе группы из 10 человек.  

Для эвакуации альпиниста выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС России и две единицы техники. В 23:20 мужчину эвакуировали до поляны Азау, где его передали сотрудникам скорой помощи, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Как сообщали Юга.ру, группа альпинистов из Пятигорска нашла в горах Приэльбрусья паспорт краснодарца, пролежавший под снегом более 40 лет.

Альпинизм Курорты и туризм МЧС

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