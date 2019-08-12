Под Майкопом «Приора» врезалась в ограждение и сгорела, погибли двое парней
В Адыгее выясняют обстоятельства ДТП с участием автомобиля «Лада Приора», произошедшего 12 августа в районе Майкопа
Инцидент произошел около 2 часов ночи на 14-м километре дороги Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск.
«Водитель "Лады Приоры" на скорости врезался в ограничительный бетонный блок. От удара машину отбросило, и она загорелась», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Адыгее.
В салоне в момент ДТП находились три человека — жители Гиагинского района в возрасте от 19 до 25 лет. С травмами их доставили в больницу. Через время двое из них — молодые люди 1994 и 2000 годов рождения — скончались.
Полиция Майкопа проводит по факту аварии доследственную проверку. Очевидцев ДТП просят связаться с правоохранителями по телефонам: 8(8772)59-64-00, 8(8772)52-30-71, 8(967)308-00-07 или 02.
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