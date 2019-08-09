В Краснодаре сгорела фура
В Краснодаре 9 августа на улице Уральской загорелась фура
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Заявка о возгорании большегруза на пересечении улиц Уральской и Симферопольской поступила спасателям в 9:49. Уже в 10:08 огонь полностью потушили.
На месте работали две пожарные машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, днем 8 августа в Анапе горела сухая растительность на площади 400 кв. метров.
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