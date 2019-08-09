В Краснодаре сгорела фура

Краснодарский край

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В Краснодаре 9 августа на улице Уральской загорелась фура

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Заявка о возгорании большегруза на пересечении улиц Уральской и Симферопольской поступила спасателям в 9:49. Уже в 10:08 огонь полностью потушили.

На месте работали две пожарные машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, днем 8 августа в Анапе горела сухая растительность на площади 400 кв. метров.

Краснодар Пожары Транспорт

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