В Краснодаре сгорела фура

В Краснодаре 9 августа на улице Уральской загорелась фура

Заявка о возгорании большегруза на пересечении улиц Уральской и Симферопольской поступила спасателям в 9:49. Уже в 10:08 огонь полностью потушили.

На месте работали две пожарные машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.