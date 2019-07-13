На трассе в Адыгее машина врезалась в бетонное ограждение и загорелась

Адыгея

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Один человек погиб и двое пострадали после автомобильной аварии, которая произошла в пригороде Майкопа 12 июля 

ДТП случилось около 4:00 на участке дороги, где ведутся ремонтные работы. Водитель автомобиля Lada Priora на скорости врезался в ограничительный бетонный блок. От удара машину отбросило с трассы и она загорелась.

В машине ехали три жителя Гиагинского района в возрасте от 19 до 25 лет. С серьезными травмами их доставили в больницу. 25-летний пострадавший через некоторое время скончался.

Следственное подразделение отдела МВД России по Майкопу проводит дополнительную проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщили 13 июля в пресс-службе МВД по Адыгее.

Как сообщали Юга.ру, 11 июля в лобовом ДТП в Тимашевском районе погибла пассажирка машины и два водителя получили травмы.

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