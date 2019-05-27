На Кубани парень украл с пастбища одинокую корову
В Лабинском районе парень украл корову, которая одна паслась на пастбище
Местная жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже коровы. Она рассказала, что животное паслось на пастбище недалеко от ее дома и пропало. Ущерб превысил 65 тыс. рублей.
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Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 19-летнего молодого человека. Он рассказал, что знал о месте, где пасется животное. Выбрав удобный момент, он похитил корову и скрылся. Позже он продал ее и потратил деньги.
Против парня возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража в значительном размере). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили 27 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 10 апреля в Адыгее грузовик наехал на стадо коров, несколько животных погибло. После этого водителя и пастуха оштрафовали.
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