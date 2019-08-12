Рядом с городским пляжем Геленджика начали сносить аквапарк

Специалисты демонтируют аттракционы «Черная дыра», «Табоган-1», «Табоган-2», «Камикадзе», «Гидротруба», «Мультифон» и «Суперслайд». Также разберут четыре ванны, оздоровительный и детский бассейны, здание бара и насосные станции.

Судебные приставы закрыли аквапарк на улице Революционной 2 августа. С этого же дня начали его сносить, рассказали 12 августа порталу Юга.ру в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю. Там добавили, что работы собираются завершить в течение недели.

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