Рядом с городским пляжем Геленджика начали сносить аквапарк
В Геленджике в районе городского пляжа со 2 августа сносят аквапарк «Дельфин»
Судебные приставы закрыли аквапарк на улице Революционной 2 августа. С этого же дня начали его сносить, рассказали 12 августа порталу Юга.ру в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю. Там добавили, что работы собираются завершить в течение недели.
Специалисты демонтируют аттракционы «Черная дыра», «Табоган-1», «Табоган-2», «Камикадзе», «Гидротруба», «Мультифон» и «Суперслайд». Также разберут четыре ванны, оздоровительный и детский бассейны, здание бара и насосные станции.
Аквапарк «Дельфин» площадью 80 тыс. кв. метров сносят по решению суда, который удовлетворил требование администрации курорта. Участок планируют привести в пригодное для дальнейшего использования состояние.
Как писали Юга.ру, мэр Краснодара Евгений Первышов 4 июня рассказал, что в Краснодаре собираются открыть два аквапарка.
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