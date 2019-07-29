В Сочи закрыли пять аттракционов из-за нарушения мер безопасности
В парке сочинского поселка Лазаревское в конце июля остановили работу каруселей
Судебные приставы опечатали пять аттракционов, не соответствующих мерам безопасности.
Запрет на эксплуатацию аттракционов будет действовать, пока руководство парка не устранит нарушения.
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Эта ситуация находится на особом контроле у руководства районного отдела судебных приставов. Они собираются ежедневно проверять сохранность печатей на входах на карусели, сообщили 29 июля в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.
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