В Сочи закрыли пять аттракционов из-за нарушения мер безопасности

В парке сочинского поселка Лазаревское в конце июля остановили работу каруселей

Запрет на эксплуатацию аттракционов будет действовать, пока руководство парка не устранит нарушения.

Судебные приставы опечатали пять аттракционов, не соответствующих мерам безопасности.

Эта ситуация находится на особом контроле у руководства районного отдела судебных приставов. Они собираются ежедневно проверять сохранность печатей на входах на карусели, сообщили 29 июля в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в июне на аттракционе в Анапе умерла восьмилетняя девочка из Татарстана.