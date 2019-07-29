В Сочи закрыли пять аттракционов из-за нарушения мер безопасности

Краснодарский край

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В парке сочинского поселка Лазаревское в конце июля остановили работу каруселей

Судебные приставы опечатали пять аттракционов, не соответствующих мерам безопасности.

Запрет на эксплуатацию аттракционов будет действовать, пока руководство парка не устранит нарушения.

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Эта ситуация находится на особом контроле у руководства районного отдела судебных приставов. Они собираются ежедневно проверять сохранность печатей на входах на карусели, сообщили 29 июля в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в июне на аттракционе в Анапе умерла восьмилетняя девочка из Татарстана.

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