Астроном рассказал, когда лучше наблюдать за метеорным потоком Персеиды

Крымский астроном Александр Якушечкин сообщил, что период с 11 по 13 августа станет лучшим временем для наблюдением за метеорным потоком Персеиды

«К сожалению, в этом году наблюдения Персеид на территории России сильно затруднит предстоящее 15 августа полнолуние, то есть в дни максимума активности потока засветка от Луны будет очень сильная. Тем не менее, 13 августа Луна (на широте Крыма) зайдет за горизонт в 3.19 ночи (мск), что позволяет нам спокойно наблюдать метеорный рой Персеид вплоть до утренней зари», — приводит слова Якушечкина «РИА Новости».

Метеорный поток Персеиды появляется в августе ежегодно со стороны созвездия северной части неба Персея. Он образуется, когда Земля проходит через выпущенные кометой Свифта — Таттла частицы. Его интенсивность обычно достигает 60 метеоров в час.

Как писали Юга.ру, жители Краснодарского края с 16 по 25 апреля могли наблюдать звездопад Лириды, а в ночь с 16 на 17 июля — частичное лунное затмение.