Астроном рассказал, когда лучше наблюдать за метеорным потоком Персеиды
Крымский астроном Александр Якушечкин сообщил, что период с 11 по 13 августа станет лучшим временем для наблюдением за метеорным потоком Персеиды
«К сожалению, в этом году наблюдения Персеид на территории России сильно затруднит предстоящее 15 августа полнолуние, то есть в дни максимума активности потока засветка от Луны будет очень сильная. Тем не менее, 13 августа Луна (на широте Крыма) зайдет за горизонт в 3.19 ночи (мск), что позволяет нам спокойно наблюдать метеорный рой Персеид вплоть до утренней зари», — приводит слова Якушечкина «РИА Новости».
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Метеорный поток Персеиды появляется в августе ежегодно со стороны созвездия северной части неба Персея. Он образуется, когда Земля проходит через выпущенные кометой Свифта — Таттла частицы. Его интенсивность обычно достигает 60 метеоров в час.
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