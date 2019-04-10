Ученые показали первый снимок черной дыры

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Ученые из международного проекта Event Horizon Telescope («Телескоп горизонта событий») представили первый в истории снимок массивной черной дыры

Этот объект находится в центре галактики Messier 87 в созвездии Дева на расстоянии 55 млн световых лет от Земли. Масса черной дыры в 6,5 миллиардов раз больше массы Солнца, а диаметр — порядка 100 миллиардов километров.

Изображение удалось получить благодаря объединению мощностей самых чувствительных радио-обсерваторий мира в Чили, Испании, Калифорнии, в Аризоне, на Гавайских островах и даже на южном полюсе Земли. Наблюдение велось в 2017 году на протяжении четырех дней, а обработка полученных данных заняла два года.

«Мы рады сообщить вам сегодня, что мы увидели то, что мы думали нельзя увидеть. Мы увидели и сделали снимок черной дыры», — сказал руководитель проекта Шеп Доулман на пресс-конференции в Национальном научном фонде.

Сотрудник канадского университета Уотерлу и участник EHT Эвери Бродерик в свою очередь подчеркнул, что изображение черной дыры подтвердило верность общей теории относительности Эйнштейна — что в центрах крупных галактик существуют сверхмассивные черные дыры массой, превышающей массу нашего Солнца в несколько миллионов или даже миллиардов раз.

Ученый рассказал, что черная дыра в центре галактики вращается по часовой стрелке, на снимке виден яркий круг вокруг темной сердцевины. Все это, отметил он, дает ученым основания делать уверенный вывод о том, что «объект в центре М87 является черной дырой, такой, как их описывает общая теория относительности».

Космос
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