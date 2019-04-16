Кубанцы смогут увидеть звездопад Лириды
Жители Краснодарского края с 16 по 25 апреля смогут наблюдать звездопад
«Звездный поток начнется 16 апреля. Можно будет увидеть от трех до пяти метеоров в час. Пик звездопада придется на ночь с 22 по 23 апреля — тогда можно будет увидеть от 20 до 30 метеоров в час», — рассказал порталу Юга.ру руководитель центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения РГО, заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.
По его словам, наблюдению за метеорами немного помешает Луна, которая будет отсвечивать. В пиковый день она окажется низко, и поэтому метеоры будут более заметными. Наблюдать звездопад лучше за городом.
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«Родоначальником звездопада является комета Тэтчер. Звездопад можно увидеть поодаль от созвездия Лиры. Метеоры будут быстрые, белые с голубым отливом. Их следы будут заканчиваться вспышкой в виде шарика и исчезать», — пояснил астроном.
Он добавил, что жители Кубани смогут наблюдать и другой звездопад — Эта-Аквариды. Он начнется 19 апреля и продлится до 24 мая. Максимальная концентрация звезд ожидается 25 мая.
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