Кубанцы смогут увидеть лунное затмение
Жители Краснодарского края в ночь с 16 на 17 июля смогут наблюдать частичное лунное затмение
Руководитель центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения РГО, заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов рассказал порталу Юга.ру, что затмение начнется в 21:45. В это время Луна коснется земной полутени.
«Максимальную фазу можно наблюдать в 00:31. Луна погрузится в тень Земли на 60%. Затмение продлится примерно до 2:00», — сказал астроном.
В Краснодарском крае 16 июля возможны сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. Однако Иванов уточнил, что непогода не помешает наблюдению за затмением.
«По прогнозу погоды, до 21:00 тучи должны рассеяться, поэтому небесное явление будет видно», — заключил ученый.
RT пишет, что 2 июля прошло полное затмение Солнца. Однако можно было наблюдать в Западном полушарии. Общая продолжительность явления составила 4 минуты 33 секунды.
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