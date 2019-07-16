Кубанцы смогут увидеть лунное затмение

Жители Краснодарского края в ночь с 16 на 17 июля смогут наблюдать частичное лунное затмение

Руководитель центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения РГО, заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов рассказал порталу Юга.ру, что затмение начнется в 21:45. В это время Луна коснется земной полутени.

«Максимальную фазу можно наблюдать в 00:31. Луна погрузится в тень Земли на 60%. Затмение продлится примерно до 2:00», — сказал астроном.

В Краснодарском крае 16 июля возможны сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. Однако Иванов уточнил, что непогода не помешает наблюдению за затмением.

«По прогнозу погоды, до 21:00 тучи должны рассеяться, поэтому небесное явление будет видно», — заключил ученый.