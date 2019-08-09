Экскурсионный теплоход начнет курсировать между Сочи и Туапсе

Краснодарский край

Распечатать

Между Туапсе и Сочи 12 августа откроют морское сообщение

На маршруте запустят экскурсионный теплоход «Аквалоо», рассчитанный на 240 пассажиров.

Читайте также:

Судно будет ходить по понедельникам и пятницам. Отправление из Туапсе — в 8:00 от пассажирского причала, из Сочи — в 21:00. В Сочи у туристов будет восемь часов для прогулок и экскурсий. Кроме того, на теплоходе собираются проводить вечерние дискотеки.

Планируется, что теплоход будет ходить между курортными городами до конца сентября, рассказали в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Как сообщали Юга.ру, в начале августа открыли первый морской туристический маршрут по бывшим античным городам Кубани и Крыма. 

Курорты и туризм Порты путешествия Сочи Судоходство Туапсинский район

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Новости

Власти Кубани поставили Анапу в пример по брендированию курортных территорий
Экскурсионный теплоход начнет курсировать между Сочи и Туапсе
На улице Дзержинского в Краснодаре до конца августа ограничат движение
Глава Адыгеи призвал использовать бренды «Адыгейский чай» и «Адыгейский сыр» для развития агротуризма
Арестован водитель автобуса, который врезался во внедорожник и упал в обрыв под Новороссийском
В «Городском саду» Краснодара снесут летнее кафе

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале