Экскурсионный теплоход начнет курсировать между Сочи и Туапсе

Судно будет ходить по понедельникам и пятницам. Отправление из Туапсе — в 8:00 от пассажирского причала, из Сочи — в 21:00. В Сочи у туристов будет восемь часов для прогулок и экскурсий. Кроме того, на теплоходе собираются проводить вечерние дискотеки.