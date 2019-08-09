Экскурсионный теплоход начнет курсировать между Сочи и Туапсе
Между Туапсе и Сочи 12 августа откроют морское сообщение
На маршруте запустят экскурсионный теплоход «Аквалоо», рассчитанный на 240 пассажиров.
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Судно будет ходить по понедельникам и пятницам. Отправление из Туапсе — в 8:00 от пассажирского причала, из Сочи — в 21:00. В Сочи у туристов будет восемь часов для прогулок и экскурсий. Кроме того, на теплоходе собираются проводить вечерние дискотеки.
Планируется, что теплоход будет ходить между курортными городами до конца сентября, рассказали в пресс-службе администрации Туапсинского района.
Как сообщали Юга.ру, в начале августа открыли первый морской туристический маршрут по бывшим античным городам Кубани и Крыма.
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