Кубань и Крым соединил первый морской туристический маршрут по бывшим античным городам

Путешествие по Черному морю протяженностью более 350 км или 200 морских миль стало первым морским туристическим маршрутом, соединившим регионы, и третьим маршрутом водной части турпроекта «Золотое кольцо Боспорского царства».

Маршрут пролегает по ранее античным городам, а ныне современным курортам — Геленджик (Торик), Анапа (Горгиппия), Керчь (Пантикапей — столица Боспорского царства), Ялта, Балаклава, Севастополь (Херсонес-Таврический). В среднем путь со стоянками в городах занимает около недели, отметили в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма. Программа предусматривает ночные переходы, в том числе и проход под Крымским мостом. В каждом городе туристы смогут посетить памятники и музеи античной эпохи, познакомиться с «боспорским меню» и с «Винными дорогами Боспорского царства», которые включают 17 виноделен четырех регионов Юга России.

По словам организаторов маршрута, в основу его легла первая парусная регата «Золотое кольцо Боспорского царства», которая проходила с 26 мая по 1 июня. Организаторы маршрута подготовили всю необходимую информацию: где зафрахтовать яхту или заказать тур, места стоянок — порты и марины, а также их координаты, контакты и каналы связи всех служб и спасателей; ближайшие гостиницы и рестораны.

«Мы получили множество положительных отзывов от участников регаты, поэтому было принято решение сделать маршрут не только для опытных яхтсменов, но и всех любителей яхтенного туризма», — отметил организатор регаты, член Совета по морской деятельности Краснодарского края Константин Муругов.