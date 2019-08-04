Кубань и Крым соединил первый морской туристический маршрут по бывшим античным городам
Морской туристический маршрут «Паруса Боспора» по бывшим античным городам связал Крымский полуостров с Краснодарским краем
Путешествие по Черному морю протяженностью более 350 км или 200 морских миль стало первым морским туристическим маршрутом, соединившим регионы, и третьим маршрутом водной части турпроекта «Золотое кольцо Боспорского царства».
Маршрут пролегает по ранее античным городам, а ныне современным курортам — Геленджик (Торик), Анапа (Горгиппия), Керчь (Пантикапей — столица Боспорского царства), Ялта, Балаклава, Севастополь (Херсонес-Таврический). В среднем путь со стоянками в городах занимает около недели, отметили в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма. Программа предусматривает ночные переходы, в том числе и проход под Крымским мостом. В каждом городе туристы смогут посетить памятники и музеи античной эпохи, познакомиться с «боспорским меню» и с «Винными дорогами Боспорского царства», которые включают 17 виноделен четырех регионов Юга России.
По словам организаторов маршрута, в основу его легла первая парусная регата «Золотое кольцо Боспорского царства», которая проходила с 26 мая по 1 июня. Организаторы маршрута подготовили всю необходимую информацию: где зафрахтовать яхту или заказать тур, места стоянок — порты и марины, а также их координаты, контакты и каналы связи всех служб и спасателей; ближайшие гостиницы и рестораны.
«Мы получили множество положительных отзывов от участников регаты, поэтому было принято решение сделать маршрут не только для опытных яхтсменов, но и всех любителей яхтенного туризма», — отметил организатор регаты, член Совета по морской деятельности Краснодарского края Константин Муругов.
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Он отметил, что сейчас ведутся переговоры с Ростовской областью о включении в «Паруса Боспора» Таганрога и Азова, чтобы маршрут охватил все три региона, участвующие в проекте.
В пресс-службе минкурортов Кубани уточнили, что первым водную часть пути «Золотого кольца» открыл круизный лайнер «Князь Владимир», в экскурсионную программу которого включено посещение объектов проекта. Вторым маршрутом стало морское сообщение экскурсионного судна «Черноморье» в Темрюкском районе, которое возит туристов по маршрутам «Боспорское царство» и «Античные вина Патрея».
Напомним, первые группы по маршруту «Золотое кольцо Боспорского царства» отправились весной 2019 года. В основе его лежит античное наследие, которым обладают южные регионы. Сейчас в него включены 30 площадок показа в 10 городах Краснодарского края, Крыма и Ростовской области. Это уцелевшие объекты античного периода, тематические музеи, места раскопок, а также современные объекты винного туризма, тематические шоу.
Боспорское царство — античное государство, которое основали греческие переселенцы более 2,5 тыс. лет назад на обеих стороны Керченского пролива. Столицей Боспора был Пантикапей (современный город Керчь), крупные города — Фанагория, Гермонасса (современная Тамань) на Таманском полуострове; Феодосия, Тиритака, Нимфей на Керченском полуострове; Горгиппия (современная Анапа); Херсонес (Севастополь); Танаис (Азов), Торик (Геленджик), Бата (Новороссийск). В IV в. н. э. греков с этой территории изгнали воинственные племена гуннов.
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