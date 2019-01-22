Чиновника из администрации Новороссийска задержали за взятку в 530 тыс. рублей

Краснодарский край

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ФСБ России по Краснодарскому краю сообщила о задержании сотрудника администрации Новороссийска за взятку в крупном размере

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Сотрудники УФСБ России по краю в Новороссийске выявили и пресекли противоправную деятельность сотрудника управления муниципального контроля администрации Новороссийска.

Установлено, что чиновник помог избежать гражданской ответственности человеку, который эксплуатировал жилой объект на участке земли несоответствующей категории назначения. За это работник администрации получил 530 тыс. рублей. 

Собранные материалы направили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю, сообщила 22 января пресс-служба УФСБ РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в декабре стало известно, что на Кубани бывшего замминистра будут судить за мошенничество с лицензией на недропользование.

Взятка Деньги Новороссийск ФСБ Чиновники
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