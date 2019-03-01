Под Армавиром водитель «Газели» врезался в грузовик и сгорел

Краснодарский край

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Под Армавиром 1 марта «Газель» столкнулась с КамАЗом и загорелась, один человек погиб

Авария произошла около 7:00 на трассе «Кавказ». По предварительным данным, водитель «Газели» врезался в стоящий на обочине грузовик КамАЗ. От удара автомобиль виновника ДТП загорелся, водитель погиб в огне.

Обстоятельства ДТП уточняются, сообщил порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Как сообщали Юга.ру, в январе в Армавире загорелись два автомобиля после ДТП с машиной такси, «Газелью» и Porsche.

Армавир ГИБДД ДТП смерть
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Под Армавиром водитель «Газели» врезался в грузовик и сгорел

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