Под Армавиром водитель «Газели» врезался в грузовик и сгорел

Под Армавиром 1 марта «Газель» столкнулась с КамАЗом и загорелась, один человек погиб

Авария произошла около 7:00 на трассе «Кавказ». По предварительным данным, водитель «Газели» врезался в стоящий на обочине грузовик КамАЗ. От удара автомобиль виновника ДТП загорелся, водитель погиб в огне. Обстоятельства ДТП уточняются, сообщил порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.