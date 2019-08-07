Жителям поселка под Краснодаром начали возвращать газ, отключенный больше суток назад
В поселке Краснодарском 7 августа потребителям начали подключать газ, который выключали из-за профилактики
Жители поселка Краснодарского 6 августа пожаловались в соцсетях, что в 7:00 им отключили газ и пообещали возобновить подачу топлива вечером. Однако газ не включили.
Помощник гендиректора по связям с общественностью АО «Краснодаргоргаз» Александр Дорошин 7 августа рассказал, что профилактику проводили для подготовки к отопительному сезону. Работы уже завершили.
Компания получила от поставщика «Газпром межрегионгаз Краснодар» перечень абонентов, и специалисты начали поэтапное подключение всех потребителей, рассказали в пресс-службе «Краснодаргоргаза».
Дорошин пояснил, что есть определенные условия и требования к подаче газа от поставщика: закон «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» и «Правила поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан». По закону нельзя подавать газ, если нет договора о поставке с потребителем, либо есть долги по оплате, либо нет соглашения на техобслуживание оборудования, прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Краснодара.
Представитель «Краснодаргоргаза» уточнил, что абоненты обязаны иметь договора, бланки оферты отправляли по почте всем потребителям еще в начале года. Он отметил, что для жителей проводят встречи, на которых специалисты разъясняют требования к поставке газа.
«Важно понимать, что эти требования в интересах самих жителей. Все мы помним произошедшие в стране трагические случаи. Ответственность за состояние внутридомовых сетей несут собственники домов и квартир», — резюмировал Дорошин.
По его словам, поставщик газа также несет ответственность и обязан соблюдать требования законодательства. Он должен поставлять газ только тем, у кого есть договоры о поставке и техобслуживани и нет долгов по оплате.
Всего в списке числится 51 потребитель. Это котельные и жилые дома, сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Краснодар».
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