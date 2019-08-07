Жителям поселка под Краснодаром начали возвращать газ, отключенный больше суток назад

В поселке Краснодарском 7 августа потребителям начали подключать газ, который выключали из-за профилактики

Жители поселка Краснодарского 6 августа пожаловались в соцсетях, что в 7:00 им отключили газ и пообещали возобновить подачу топлива вечером. Однако газ не включили.

Помощник гендиректора по связям с общественностью АО «Краснодаргоргаз» Александр Дорошин 7 августа рассказал, что профилактику проводили для подготовки к отопительному сезону. Работы уже завершили. Компания получила от поставщика «Газпром межрегионгаз Краснодар» перечень абонентов, и специалисты начали поэтапное подключение всех потребителей, рассказали в пресс-службе «Краснодаргоргаза».

Дорошин пояснил, что есть определенные условия и требования к подаче газа от поставщика: закон «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» и «Правила поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан». По закону нельзя подавать газ, если нет договора о поставке с потребителем, либо есть долги по оплате, либо нет соглашения на техобслуживание оборудования, прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Краснодара. Представитель «Краснодаргоргаза» уточнил, что абоненты обязаны иметь договора, бланки оферты отправляли по почте всем потребителям еще в начале года. Он отметил, что для жителей проводят встречи, на которых специалисты разъясняют требования к поставке газа.