В Адыгее жителям 347 домов грозит отключение газа из-за долгов

«Газпром межрегионгаз Майкоп» в августе собирается приостановить газоснабжение более 340 абонентов в Кошехабльском районе из-за просроченного долга

Об этом сообщили 5 августа в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп». Газовики уже приступили к работам по отключению от газоснабжения должников. В списках на отключение — 347 должников, у которых зафиксирован самый высокий показатель среднего долга на одного абонента — около 40 тыс. рублей.

Бригады по отключению будут работать по утвержденному графику до начала отопительного сезона, уточнили в пресс-службе компании.

Во время первого рейда газоснабжение было приостановлено у пяти неплательщиков аула Кошехабль, общая сумма долга которых составила 1 млн 607 тыс. рублей. Еще двое предпочли погасить просроченную задолженность перед «Газпром межрегионгаз Майкоп» и избежать дополнительных расходов по отключению и повторному подключению газа.

«Суммы долга перед поставщиком газа у отключенных абонентов исчисляются сотнями тысяч рублей, есть решения суда, им неоднократно направлялись уведомления. Мы исчерпали весь арсенал средств для разрешения этих ситуаций, поэтому вынуждены были применить крайние меры — приостановить подачу газа до полного погашения задолженности», — отметил заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией населения ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» Сергей Гетьман.

Сейчас сумма просроченной дебиторской задолженности за газ по Адыгее составляет порядка 482 млн рублей.