Жители Краснодара пожаловались на отключения газа. В мэрии объяснили ситуацию

В поселке Краснодарском 6 августа из-за профилактики отключили газ, но не включили его к вечеру, как обещали

Жители поселка пожаловались в соцсетях, что газ в связи с профилактикой, которую проводило АО «Краснодаргоргаз», отключили в 7 часов утра. Возобновить подачу должны были к 20 часам, но этого не произошло.

Заместитель главы Краснодара Андрей Дорошев сообщил, что в «Краснодаргоргазе» объяснили задержку подачи газа тем, что работники не успели завершить работы.

«Там на самом деле проводили плановые профилактические работы на газопроводе высокого давления. Всего в списке на отключение — 51 потребитель (котельные и жилые дома). По техническим причинам не смогли доделать все за световой день. Включать газ ночью нельзя по требованиям безопасности. Это категорически запрещено», — приводит слова Дорошева пресс-служба мэрии города.

По словам вице-мэра, ранним утром 7 августа, как только начнет светать, начнутся работы по возобновлению подачи газа.

Сейчас в поселок едет замдиректора «Краснодаргоргаза», чтобы лично разъяснить ситуацию отключенным потребителям, добавил Дорошев.