Фотограф из Новосибирска снял с высоты резиденцию Кадырова

Чечня

Распечатать

Новосибирский фотограф Слава Степанов 5 августа опубликовал фотографии Грозного, сделанные с высоты

Слава Степанов занимается высотной съемкой городов. Фотограф разместил снимки в своем аккаунте в «Живом журнале». На кадрах — резиденция главы Чечни Рамзана Кадырова, площадь Ахмата Кадырова, бизнес-квартал «Грозный-Сити», жилой комплекс «Феникс», проспект Владимира Путина, мечеть «Сердце Чечни», цветочный парк, строящийся небоскреб «Ахмат тауэр».

Читайте также:

Слава Степанов рассказал порталу Юга.ру, что это была не специальная съемка Грозного, в Чечне он оказался проездом.

«Если говорить о съемке Грозного, то я бы с большим удовольствием вернулся и сделал бы единый комплексный репортаж про столицу Чечни, там нужно снимать не набегом, а с рассветами, закатами, вечерними огнями и спродюссированными ракурсами», — поделился фотограф.

Он добавил, что во время поездки попутно снял еще пару городов юга. Их фотографии Степанов пообещал опубликовать позже.

Как сообщали Юга.ру, в 2018 году на обслуживание рабочей резиденции Кадырова из бюджета выделили 51,1 млн рублей. Подрядчик должен был убирать здания, ухаживать за садом, вывозить мусор и мыть фасады.

В апреле из бюджета республики на уход за растениями у резиденции Кадырова хотели потратить 34,8 млн рублей. Однако в мае аукцион по выбору подрядчика, который должен ухаживать за цветами, отменили.

Грозный Недвижимость Рамзан Кадыров Фотография

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Новости

Фотограф из Новосибирска снял с высоты резиденцию Кадырова
Ребенок и мужчина погибли в ДТП с грузовиком на Кубани
Пятеро экс-полицейских пойдут под суд за избиение двух краснодарцев и вымогательство у них 900 тыс. рублей
Отдыхающего на матрасе унесло в Азовском море
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
В Анапе снова запретили купаться на всех пляжах

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале