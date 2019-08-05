Фотограф из Новосибирска снял с высоты резиденцию Кадырова

Слава Степанов занимается высотной съемкой городов. Фотограф разместил снимки в своем аккаунте в «Живом журнале» . На кадрах — резиденция главы Чечни Рамзана Кадырова, площадь Ахмата Кадырова, бизнес-квартал «Грозный-Сити», жилой комплекс «Феникс», проспект Владимира Путина, мечеть «Сердце Чечни», цветочный парк, строящийся небоскреб «Ахмат тауэр».

Слава Степанов рассказал порталу Юга.ру, что это была не специальная съемка Грозного, в Чечне он оказался проездом.

«Если говорить о съемке Грозного, то я бы с большим удовольствием вернулся и сделал бы единый комплексный репортаж про столицу Чечни, там нужно снимать не набегом, а с рассветами, закатами, вечерними огнями и спродюссированными ракурсами», — поделился фотограф.

Он добавил, что во время поездки попутно снял еще пару городов юга. Их фотографии Степанов пообещал опубликовать позже.