Фотограф из Новосибирска снял с высоты резиденцию Кадырова
Новосибирский фотограф Слава Степанов 5 августа опубликовал фотографии Грозного, сделанные с высоты
Слава Степанов занимается высотной съемкой городов. Фотограф разместил снимки в своем аккаунте в «Живом журнале». На кадрах — резиденция главы Чечни Рамзана Кадырова, площадь Ахмата Кадырова, бизнес-квартал «Грозный-Сити», жилой комплекс «Феникс», проспект Владимира Путина, мечеть «Сердце Чечни», цветочный парк, строящийся небоскреб «Ахмат тауэр».
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Слава Степанов рассказал порталу Юга.ру, что это была не специальная съемка Грозного, в Чечне он оказался проездом.
«Если говорить о съемке Грозного, то я бы с большим удовольствием вернулся и сделал бы единый комплексный репортаж про столицу Чечни, там нужно снимать не набегом, а с рассветами, закатами, вечерними огнями и спродюссированными ракурсами», — поделился фотограф.
Он добавил, что во время поездки попутно снял еще пару городов юга. Их фотографии Степанов пообещал опубликовать позже.
Как сообщали Юга.ру, в 2018 году на обслуживание рабочей резиденции Кадырова из бюджета выделили 51,1 млн рублей. Подрядчик должен был убирать здания, ухаживать за садом, вывозить мусор и мыть фасады.
В апреле из бюджета республики на уход за растениями у резиденции Кадырова хотели потратить 34,8 млн рублей. Однако в мае аукцион по выбору подрядчика, который должен ухаживать за цветами, отменили.
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