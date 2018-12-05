На уборку резиденции Кадырова хотят потратить более 51 млн рублей

Власти Чеченской Республики готовы выделить из бюджета 51,1 млн рублей на обслуживание рабочей резиденции главы региона Рамзана Кадырова в Грозном

Об этом говорится в документе аукциона на сайте госзакупок. Здания, которые указаны как резиденция Рамзана Кадырова, расположены на улицах Тбилисская и Рубежная на реке Сунжа.