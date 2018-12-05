На уборку резиденции Кадырова хотят потратить более 51 млн рублей
Чечня Ксения Мареич
Власти Чеченской Республики готовы выделить из бюджета 51,1 млн рублей на обслуживание рабочей резиденции главы региона Рамзана Кадырова в Грозном
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Об этом говорится в документе аукциона на сайте госзакупок.
Здания, которые указаны как резиденция Рамзана Кадырова, расположены на улицах Тбилисская и Рубежная на реке Сунжа.
Согласно договоренности, подрядчик должен будет убирать внутри здания, ухаживать за садом, вывозить мусор и мыть фасады. Для обслуживания резиденции главы Чечни ищут работников не моложе 18 и не старше 40 лет.
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